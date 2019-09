Tom Holland condivide su Instagram il suo pensiero su IT: Capitolo Due

IT: Capitolo Due debutta oggi nelle sale italiane e arriverà domani nei cinema statunitensi. A L.A. si è svolta la première del film e oltre alle star della pellicola erano presenti altre stelle di Hollywood, tra cui Tom Holland. Il giovane interprete di Spider-Man ha voluto condividere il suo pensiero sul film attraverso un post su Instagram.

"Entrambe le emozioni riassumono questo film; è sia terrificante che divertente. Che notte e che film! #IT" ha scritto Holland in un post che lo ritrae in foto con il fratello, Harry Holland, decisamente più spaventato.

"Ero così coraggioso" ha commentato Harry. E la risposta di Tom non si è fatta attendere:"Il più coraggioso".



Una delle star del film ha risposto al post di Holland:"Grazie per il supporto amico. Un piacere conoscerti, finalmente...anche se ero convinto avessimo già parlato prima. Adoro il lavoro tra noi! J" ha commentato James McAvoy.

Fino ad oggi IT: Capitolo Due ha ricevuto recensioni e riscontri contrastanti. Potete leggere la nostra recensione di IT: Capitolo Due sulle pagine di Everyeye.it.

Secondo le stime, il film di Andy Muschietti dovrebbe debuttare sul mercato americano con una cifra intorno ai 200 milioni d'incasso. Nel cast del film anche Jessica Chastain e Xavier Dolan, grande fan di IT, e felice di poter partecipare a questa versione cinematografica del romanzo di Stephen King, divisa in due capitoli, con il primo uscito nelle sale nel 2017.