Tom Holland compie gli anni: gli auguri di Zendaya con un post dolcissimo

Nella giornata di oggi, il nostro amatissimo Tom Holland spegne la bellezza di 26 candeline e gli auguri sono tutti dedicati a lui. Dai fan di Spider-Man, ovviamente, a quelli del più recente Uncharted. Ma il post più speciale glielo dedica la compagna Zendaya, di solito relativamente riservata nelle foto insieme.

Sinceramente, come si fa a non amare Tom Holland? E come si fa a non amarlo, poi, in compagnia di Zendaya, a formare una delle coppie più sperate e alla fine realizzate nel mondo dell’intrattenimento. Ciò che piace, fra le tante cose, è anche la relativa riservatezza, considerando che la conferma della loro storia arrivò senza bisogno di affiggere manifesti, ma come spesso accade per colpa (o grazie) a un paio di paparazzi nel posto giusto al momento giusto. Per questo, auguri come quelli condivisi da Zendaya suonano ancor più dolci e graditi.

Al suo ventiseiesimo compleanno, Tom Holland può certo dirsi un giovane più che realizzato, come nella carriera così nel privato. La fama globale con la nuova reincarnazione di Spider-Man, che l’ha visto solo alla fine dell’anno scorso ricongiungersi con le precedenti e mettere a segno il suo più grande successo commerciale con No Way Home. Poi l’affacciarsi in nuovi potenziali franchise – la diversificazione prima di tutto – nei panni di Nathan Drake con il più recente Uncharted. E nel frattempo continua la storia con Zendaya, che si prepara invece dal canto suo alle riprese titaniche di Dune 2 sotto la direzione di Denis Villeneuve.

Queste le parole dedicate al collega, amico e infine compagno in un post che li ritrae più felici e sorridenti che mai, e che trovate in calce all’articolo: “I più felici dei compleanni a colui che mi rende la più felice”. Belle le parole, belli loro e auguri a Tom Holland, che arrivano anche, a iosa su Twitter e sulle altre piattaforme social, da tutti i suoi numerosissimi fan.