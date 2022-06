Tom Holland compie 26 anni: 'Volevo trasferirmi a LA, ora vivo a 5 minuti da mia mamma'

Andar via di casa è un passaggio fondamentale nella crescita di un individuo, ma anche un momento non semplice da affrontare... Anche quando ti chiami Tom Holland, se uno tra i giovani attori più conosciuti e apprezzati al mondo e la tua seconda identità è quella di un eroe come Spider-Man. Ma come andò il trasloco della star dell'MCU?

A raccontarlo fu lo stesso Tom Holland, e noi non possiamo non ricordare le sue parole nel giorno in cui il nostro Peter Parker compie 26 anni, allontanandosi sempre più da quel ragazzino imberbe che venne presentato ai fan Marvel durante Captain America: Civil War.

"La cosa divertente è che ho cercato un appartamento per circa 2 anni. Mia madre mi chiama mentre stiamo facendo dei reshoot. Mi fa: 'Tom, ho trovato un appartamento fantastico. Ha 2 camere da letto. È stupendo, lo amerai, è bellissimo.' E io tipo: 'Ok mamma, dove si trova?' Ecco, puoi letteralmente lanciarvi una pietra da casa mia. È tipo alla fine della strada dove vivo oggi a Londra. Io stavo pensando di trasferirmi a Los Angeles, ma ora sto traslocando a 5 minuti da mia mamma" fu il racconto di Holland durante un'intervista rilasciata a Ellen DeGeneres.

Insomma, va bene l'indipendenza... Ma forse meglio andare per gradi, almeno secondo la signora Holland (e, a dirla tutta, anche secondo suo figlio). A proposito di crescita, intanto, ecco cos'ha detto Tom Holland sul futuro di Spider-Man nell'MCU.