Tom Holland commenta i rumor del trailer di Spider-Man: Far From Home

Secondo i nuovi rumor, il primo full trailer ufficiale di Spider-Man: Far From Home, dopo esser stato posticipato tanto tempo, sembra arriverà sul web questo 15 gennaio.

Adesso lo stesso Tom Holland ha commentato tali rumor in risposta ad un fan che, in un video pubblicato su Twitter, chiedeva "il rilascio del trailer". "Vedo quel che posso fare" ha spiegato l'attore sul social network, lasciando spazio a pochissimi dubbi sull'effettivo arrivo del primo teaser trailer di Spider-Man: Far From Home.

Diretto da Jon Watts, Spider-Man: Far From Home è il sequel di Spider-Man: Homecoming, arrivato nei cinema nel 2017, e ancora non è chiaro se sia un sequel di Avengers: Infinity War e del prossimo Avengers: Endgame, o se sia un prequel a questi crossover.

Tom Holland riprenderà i panni di Peter Parker/Spider-Man nel cinecomic distribuito da Sony Pictures e prodotto dai Marvel Studios, al fianco di Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei e Michael Mando; torneranno anche Michael Keaton e Samuel L. Jackson, oltre a Cobie Smulders e Jon Favreau. Jake Gyllenhaal interpreterà il personaggio di Mysterio.

Il film uscirà a luglio.