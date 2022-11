Tom Holland come nuovo Zorro? Antonio Banderas: 'Farei un film per passargli il testimone'

Quentin Tarantino avrebbe voluto Antonio Banderas per Django Zorro, mitologico film crossover con il Django di Jamie Foxx purtroppo mai realizzato, ma l'attore spagnolo sarebbe disposto a tornare nei panni del famoso spadaccino mascherato...a patto di avere Tom Holland al suo fianco.

"Sì, lo farei subito" ha risposto Banderas nel corso di una recente intervista promozionale con ComicBook. "Prenderei in considerazione questa possibilità, perché no? Sì, penso che oggi risponderei affermativamente ad una proposta di lavoro del genere. Se mi chiamassero per fare Zorro, lo farei: penso che sarebbe bello fare ciò che il personaggio di Anthony Hopkins fece col mio, ovvero passare la torcia ad un Zorro più giovane."

Il riferimento è diretto alla trama de La maschera di Zorro, film del 1998 diretto da Martin Campbell nel quale Don Diego de la Vega, l'originale Zorro (interpretato nel film appunto da Hopkins) evaso dopo trent'anni di prigionia trova nel giovane bandito Alejandro Murrieta (Banderas) un degno erede per la la maschera di Zorro. E siccome la storia è destinata a ripetersi, Antonio Banderas vorrebbe Tom Holland come successore di Alejandro. Quando gli è stato domandato a quale attore passerebbe il testimone del suo Zorro, Banderas ha risposto senza esitazione: "Lo farei con Tom Holland: abbiamo lavorato insieme ad Uncharted ed è un ragazzo così pieno di energie. Penso abbia la scintilla giusta, quindi perché no?".

Nel 2005, Antonio Banderas sarebbe tornato anche in The Legend of Zorro, sequel diretto ancora una volta da Martin Campbell: è ora di chiudere la saga trasformandola in una trilogia? E che ve ne pare di questa idea di un nuovo film di Zorro di Antonio Banderas in compagnia di Tom Holland? Ditecelo nei commenti.

Nel frattempo, scoprite perché il progetto Django Zorro è stato definitivamente scartato: un piccolo spoiler, la colpa è del budget.