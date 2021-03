Tom Holland come Tom Cruise: ecco che tipo di film vorrebbe girare l'attore di Spider-Man

Tom Holland è un ragazzo impegnato (in tutti i sensi): tra un film di Spider-Man e l'altro, infatti, il giovane attore è riuscito a girare una grande varietà di pellicole, dai period drama ai distopici ai film d'animazione, ma c'è un genere in particolare che finora non ha ancora avuto modo di aggiungere al suo curriculum.

Al momento Holland sarà anche impegnato con le riprese di Spider-Man: No Way Home, il terzo capitolo della saga cinematografica dedicata all'arrampicamuri di casa Marvel, e il press tour di Cherry il nuovo film diretto dai Fratelli Russo di cui è protagonista, ma con lo sguardo continua a guardare al futuro, e a tutte le possibilità che questo può celare.

E mentre nei prossimi mesi pare si voglia prendere una breve ma meritata pausa dai set (magare per andare a sciare), durante una recente intervista l'attore avrebbe affermato che c'è un genere di film in particolare che gli piacerebbe girare prossimamente: "Vorrei davvero girare un courtroom drama. Come quello con Tom Cruise... Codice d'Onore" facendo riferimento al film del '92 scritto da Aaron Sorkin e diretto da Rob Reiner che vedeva protagonista proprio Tom Cruise.

E continua, riferendosi al celebre sceneggiatore: "Aaron Sorkin, se sei in ascolto amico... Credo che sarebbe davvero qualcosa che mi farebbe piacere".

