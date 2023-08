Tom Holland e Chris Pratt saranno Jak & Dexter in live-action? Lo scoop che spiazza i fan

Il film live-action di Jak & Dexter è stato annunciato nel 2022 sull'onda dell'uscita di Uncharted, ma da allora si sono un po' perse le tracce di questo nuovo progetto basato sui videogame Playstation...almeno fino ad ora.

In questi minuti, infatti, il popolare insider e scooper My time to shine hello ha aggiornato i suoi follower con una vera e propria bomba sganciata tramite un post sulla sua pagina ufficiale di X, il social network di Elon Musk precedentemente noto come Twitter: come potete vedere in calce all'articolo, stando alle informazioni ottenute e diramate da My time to shine hello Tom Holland e Chris Pratt saranno Jak & Dexter nel film live-action, con la star di Spider-Man che interpreterà Jak e la star di Guardiani della Galassia che presterà la voce a Dexter, a sua volta ricostruito in CGI. Lo scoop inoltre conferma che il regista del live-action di Jak & Dexter sarà Ruben Fleischer, regista di Venom e Zombieland che aveva già diretto Tom Holland in un altro adattamento live-action basato su una proprietà Playstation, ovvero Uncharted.

Se lo scoop di My time to shine hello, il cui 'curriculum' parla di uno degli insider più affidabili e accurati del settore, dovesse dimostrarsi corretto anche questa volta, allora per Tom Holland sarebbe l'ennesima collaborazione targata Sony, dopo quelle per il già citato Uncharted, e la saga di Spider-Man.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.