Tom Holland chiede scusa a sua madre per una cosa che sta per fare...

Tom Holland è diventato globalmente famoso per via del suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe, quello di Spider-Man. Adesso l'attore ha deciso di usare i social per chiedere scusa in anticipo alla mamma. Sta per compiere una marachella? Scopriamolo dopo il salto.

Ok, non proprio una marachella, ma di certo la mamma non sarà contenta. Nessuna madre sarebbe contenta di sapere che il proprio figlio (perlopiù se spericolato come il giovane Holland) sta per comprarsi una moto!

Ok, il ragazzo si sta godendo non solo la celebrità, ma anche i guadagni derivanti da un ruolo importante come il suo, quello di Peter Parker nel grandioso Universo Cinematografico Marvel e quindi è anche giusto che si tolga degli sfizi ma la moto per una mamma è sempre un colpo al cuore.

Il post in cui il ragazzo chiede scusa alla genitrice lo trovate in calce. Di certo per gli appassionati e le appassionate di moto non sarà che una grandiosa notizia pensare alla spesuccia che si accinge a fare Tom Holland, ma le mamme che si troveranno a leggere, forse, storceranno un po' il naso. Chissà come reagirà la sua? Speriamo che almeno, dopo averla acquistata, il bimbo ragno ce la faccia vedere in un post social!

Tom Holland tornerà sul grande schermo nel 2019, con Spider-Man: Far From Home.