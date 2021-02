Tom Holland, dopo Cherry e Spider-Man 3 l'attore pensa alla stand-up comedy

Da qui al prossimo febbraio 2022, il lanciatissimo, richiesto, seguito e amato Tom Holland sarà protagonista di ben tre titoli di alto profilo cinematografico, partendo da Cherry di fratelli Russo, passando poi per l'attesissimo Spider-Man 3 del MCU e finendo in conclusione con l'adattamento cinematografico di Uncharted.

Un anno davvero importante per una star in ascesa come lui, che però dopo questi ruoli vorrebbe puntare anche a qualcosa di diverso. Parlando infatti ai microfoni del podcast Little Gold Man di Vanity Fair, l'attore ha rivelato di essere sempre più stuzzicato dall'idea di seguire le orme del padre, Dominic Holland, e gettarsi anche nel mondo della stand-up comedy.



Spiega Holland: "Adesso vorrei provare a fare qualcosa che mi sfidi, qualcosa che non ho mai fatto prima. Potrebbe essere una commedia o anche un film drammatico con personaggio che si allontana completamente dalla mia vera personalità, diverso. Ma anche un'opera teatrale, mi piacerebbe molto tornare a esibirmi sul palco. Soprattutto, sto un flirtando con l'idea di provare un po' di stand-up comedy, seguendo proprio le orme di mio padre. Ci sono davvero tantissime cose che vorrei provare a fare e devo costantemente ricordare a me stesso 'ok, hai solo 24 anni e tutta una vita davanti', quindi non voglio affrettare nulla. Voglio prendermi tutto il tempo necessario ed essere molto intelligente e strategico in tutto quello che faccio".



Vi ricordiamo che Cherry uscirà su Apple TV+ il prossimo 12 marzo, Spider-Man 3 di Jon Watts al cinema il 17 dicembre 2021 e infine Uncharted - Il film di Ruben Fleischer l'11 febbraio 2022.