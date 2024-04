Tom Holland, è bufera su Romeo e Giulietta: 'Insulti deplorevoli e razzisti'

L'annuncio del casting di Romeo e Giulietta di Tom Holland, con l'attrice nera Francesca Amewudah-Rivers scelta per la parte della co-protagonista, è stato accompagnato da una bufera mediatica che ha costretto il London Theatre ad intervenire.

Il Duke of York Theatre nel West End di Londra ha condiviso una dichiarazione sui social nella quale etichetta come “deplorevole” gli abusi e gli insulti razzisti arrivati online in seguito alla rivelazione del cast per la sua prossima produzione di Romeo e Giulietta. Nella produzione, la nuova arrivata Francesca Amewudah-Rivers, una donna di colore, è stata scelta per il ruolo di Giulietta al fianco di Tom Holland, che invece sarà Romeo: la dichiarazione afferma che, da allora, la società ha ricevuto una “raffica” di abusi razzisti online a causa di questa decisione.

“Tutto ciò deve finire”, si legge nella dichiarazione. “Stiamo lavorando con un gruppo di artisti straordinari. Insistiamo sul fatto che siano liberi di creare la loro opera senza dover subire molestie online. Continueremo a supportare e proteggere tutti nella nostra azienda, e a tutti i costi. Qualsiasi abuso non sarà tollerato e verrà denunciato”. La dichiarazione prosegue: “Il bullismo e le molestie online non trovano posto nel nostro settore o nelle nostre comunità. La nostra sala prove è piena di gioia, amore e gentilezza. Celebriamo lo straordinario talento dei nostri incredibili collaboratori."

Romeo e Giulietta debutterà al Duke of York's Theatre giovedì 23 maggio e durerà fino a sabato 3 agosto. Nel frattempo scoprite le ultime novità su Spider-Man 4 con Tom Holland, le cui riprese secondo le indiscrezioni dovrebbero partire in autunno.

