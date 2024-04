Tom Holland va a Broadway: grande successo per Romeo e Giulietta

A poca distanza dall'annuncio del nome della co-protagonista di Romeo e Giulietta, e con un bel po' di anticipo rispetto alla data fissata per il suo debutto londinese, la nuova versione teatrale del capolavoro di William Shakespeare sarebbe destinata ad andare in scena anche a Broadway.

Come sappiamo, l'attore scelto per vestire i panni di Romeo è Tom Holland. La spiacevole bufera mediatica attorno a questo nuovo Romeo & Giulietta, cui abbiamo assistito nei giorni scorsi, sembra non aver intaccato in alcun modo (e per fortuna) il futuro successo dello spettacolo. I biglietti per la rappresentazione teatrale, che a partire dall'11 maggio avrà luogo per 12 settimane al Duke of York's Theatre nel West End, si sono infatti esauriti nell'arco di appena due ore.

The Mirror riporta la notizia secondo cui la produzione diretta da Jamie Lloyd si trasferirà a New York, in autunno. Un'informazione che sarebbe stata fornita da un insider, le cui parole sono state riportate dal quotidiano britannico: "Romeo e Giulietta andrà a Broadway dopo la sua corsa a Londra, con dei dettagli che saranno forniti a tempo debito. Mentre il regista Jamie Lloyd si è fatto un nome per i suoi adattamenti minimalisti di testi classici, colui che fa più notizia mentre parliamo di quella che è, essenzialmente, l'ennesima produzione di Romeo e Giulietta, è senza ombra di dubbio il suo attore protagonista". Secondo questa fonte, sarebbe stata proprio la presenza di Tom Holland ad aver attirato così tante persone, inducendole ad acquistare i biglietti in tempo record, a dispetto del loro costo elevato, che in alcuni casi è arrivato a sfiorare le 200 sterline.

