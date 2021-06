Tom Holland sulla bocca di tutti! Quando esce il trailer di Spider-Man: No Way Home?

Tom Holland ha appena trascorso una settimana piuttosto intensa, nella quale ha festeggiato il suo 25° compleanno ed è tornato sulla bocca di tutti, anche sui social, a causa di una voce che riguarda il trailer di Spider-Man: No Way Home, terzo capitolo cinematografico del Marvel Cinematic Universe su Peter Parker/Spider-Man.

Secondo le voci circolate negli ultimi giorni, il trailer di Spider-Man: No Way Home potrebbe arrivare questa settimana anche se non ci sono segnali evidenti che confermino quest'ipotesi.

Questo non ha impedito ai fan di conversare del protagonista del franchise, Tom Holland, anche in relazione al suo recente compleanno.



Dopo l'esordio in Captain America: Civil War, Tom Holland si è preso la scena in Spider-Man: Homecoming e in Spider-Man: Far From Home.

Ora è atteso nel terzo film del franchise, nuovamente al fianco di Zendaya e Jacob Batalon.

Il film includerà inoltre il ritorno di storici villain degli Spider-Man cinematografici del passato come Alfred Molina nel ruolo di Doctor Octopus e Jamie Foxx nei panni di Electro. Entrambi avevano recitato al fianco di altri Peter Parker: Tobey Maguire e Andrew Garfield, che potrebbero tornare a vestire l'iconico costume di Spider-Man proprio nel prossimo film di Jon Watts.

Tra i rumor più insistenti anche un ruolo chiave per Doctor Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch.



Ma quando uscirà davvero il trailer di Spider-Man: No Way Home? Ecco gli ultimi aggiornamenti.