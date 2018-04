Tom Holland e Benedict Cumberbatch su Spider-Man e Dr. Strange in Avengers: Infinity War

Il 25 aprile in Italia debutterà Avengers: Infinity War, attesissimo capitolo finale (e nuovo inizio) del Marvel Cinematic Universe iniziato nel 2008 con Iron Man e L'incredibile Hulk.

Ed in questo nuovo episodio della maxi-saga dei Marvel Studios ritroveremo molti dei supereroi apparsi sul grande schermo in questi anni, tra cui anche il Dottor Strange. Il suo interprete, Benedict Cumberbatch, ha cosi parlato dell'evoluzione dello Stregone Supremo: "E' divertente. La sua evoluzione è interessante. Alla fine del film era molto tetro. Penso abbia capito che bisogna sacrificare i propri bisogni e l'egoismo per qualcosa di più disinteressato e fare del bene agli altri. Il momento alla fine del primo episodio in cui guarda l'orologio di Christine e guarda fuori dalla vetrata, fa presagire la sua svolta eroica. E in Thor: Ragnarok abbiamo visto un po' di quel Dr. Strange. Qui, come tutti gli altri, è sorpreso dalla velocità degli eventi e dall'impennata delle minacce. Tutti cercano di sopravvivere in questa pellicola e lui cerca di essere quello adulto all'interno della stanza. Sicuramente ironico, ma non più petulante e narcisista come lo era nel suo primo film".

E anche Tom Holland, seppur in maniera più breve, afferma che il suo Spider-Man maturerà: "Maturerà un bel po'. E' cambiato da allora. Sta affrontando una delle minacce più grosse che gli Avengers abbiano mai affrontato dall'inizio, quindi capite che è un po' al di fuori della sua portata ma Peter Parker cercherà comunque di provarci".