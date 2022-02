Tom Holland:'Avrei voluto chiamare Andrew Garfield quando mi scelsero per Spider-Man'

Nel corso di una recente intervista Tom Holland ha confessato un retroscena legato al suo approdo nel mondo di Spider-Man, risalente al 2015. L'attore ha raccontato che all'epoca avrebbe voluto chiamare Andrew Garfield, il suo predecessore nella saga The Amazing Spider-Man. Ecco le sue parole.

"Non potrei essere più felice per lui [in riferimento al ritorno di Garfield]. Se c'è qualcosa nel passato che posso guardare ora con più chiarezza e rammarico è che non l'ho mai chiamato quando ho ottenuto il ruolo di Spider-Man. Se qualcuno mi avesse detto che avrei concluso lì dopo il mio secondo film e un altro ragazzo avrebbe ereditato il ruolo avrei avuto il cuore spezzato. Quindi, guardando indietro, vorrei avere la possibilità di fare ammenda con lui ma questo film è stata la nostra opportunità" ha dichiarato Holland.



Dopo aver concluso The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro, Sony ha deciso di non proseguire il franchise con Andrew Garfield.

Successivamente Marvel Studios ha deciso di inserire Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe scegliendo Tom Holland come nuovo giovane interprete dell'Uomo Ragno.



Il ritorno segreto di Andrew Garfield in No Way Home è come se avesse sanato quella ferita:"Non è stata soltanto un'opportunità per lui di far pace con il personaggio e lo studio ma è stata anche un'opportunità per me e lui di avere questo momento in cui ci rendiamo conto di poter condividere tutto questo. L'espressione sul suo volto quando salva Zendaya è totalmente genuina e sono davvero orgoglioso di lui".



Tom Holland ha fatto chiarezza sulle sue parole riguardo il futuro del suo legame con Spider-Man, dopo le frasi di qualche mese fa che sono state interpretate come un preludio ad un imminente addio.