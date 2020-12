Tom Holland fa gli auguri a Jake Gyllenhaal: 'Dovevo essere il primo'

Nelle scorse ore Spider-Man e Mysterio sono tornati ad 'incontrarsi', con Tom Holland che ha fatto gli auguri di buon compleanno al collega Jake Gyllenhaal.

L'interprete dell'acclamato villain del Marvel Cinematic Universe, che ha debuttato in Spider-Man: Far From Home e che secondo i rumor potrebbe anche tornare in futuro per un film sui Sinistri Sei, compie gli anni oggi 19 dicembre e Tom Holland ha annunciato di essere stato il primo a fargli auguri sui social: potete guardare il post in calce all'articolo.

Ricordiamo che Tom Holland è impegnato in questi giorni nella produzione di Spider-Man 3, nuovamente diretto da Jon Watts e in uscita a dicembre 2022. Secondo quanto riportato il film, che riprenderà direttamente dallo scioccante finale di Far From Home e dalle conseguenze del piano di Mysterio, avrà a che fare col Ragno-verso, e includerà nel cast Andrew Garfield e Tobey Maguire come Peter Parker, Kirsten Dunst come MJ, Emma Stone come Gwen Stacy, Alfred Molina come Doc Ock, Jamie Foxx come Electro e Charlie Cox come Daredevil. Inoltre, i rumor sostengono che al film parteciperanno anche l'Uomo Sabbia e Goblin, interpretati rispettivamente da Thomas Hayden Church e Willem Dafoe, e Michael Keaton di ritorno come Avvoltoio.

Tom Holland, inoltre, tornerà nel 2021 con Chaos Walking e Uncharted. Quali sono le vostre aspettative? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate in basso.