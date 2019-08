Dopo Tom Holland, arriva anche il defollow di Zendaya a Sony su Instagram

Il polverone sollevato dal caso Spider-Man non accenna a placarsi, dopo la notizia nei giorni scorsi della rottura dell'accordo tra Disney e Sony, che potrebbe compromettere il futuro di Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe. Proviamo a ricapitolare: Kevin Feige non produrrà più i film del franchise.

Una serie di tweet, provenienti anche da bot, ha messo in imbarazzo la Sony. Tom Holland ha smesso di seguire Sony su Instagram. E tutto nell'arco di una manciata di ore.

L'ultima (soltanto per il momento, c'è da scommetterci) notizia arriva da Zendaya, che seguendo l'esempio del suo collega ha optato anch'essa per il defollow del profilo Sony su Instagram. La sua mossa, come del resto quella di Holland, viene già messa sotto la lente d'ingrandimento da parte dei fan, secondo i quali sarebbe un segnale inequivocabile di dissenso verso la politica di Sony.

Sono in molti in questi giorni ad attribuire le colpe a Sony o a Disney, anche se il desiderio di tutti i fan, più che di trovare un capro espiatorio, sarebbe che i due studios riprendano a trattare e giungano a un accordo, in modo da continuare ad avere Spider-Man nel MCU.

E voi cosa ne pensate di tutta la situazione? Credete sia ancora possibile salvare il futuro di Peter Parker e di MJ? Fatecelo sapere nei commenti!