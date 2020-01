Tom Holland annuncia la fine delle riprese di Cherry, nuovo film dei fratelli Russo

Tom Holland ha annunciato su Instagram di aver concluso le riprese di Cherry, nuovo film drammatico dei fratelli Russo (Avengers: Endgame) che vedrà lo Spider-Man del MCU nei panni di un medico militare che soffre di disturbo da stress post traumatico.

In calce alla notizia potete trovare uno scatto dell'attore sul set del film, la cui data di uscita purtroppo non è ancora stata annunciata. Insieme ad Holland, troveremo nel cast anche Bill Skarsgard, Ciara Bravo, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Kyle Harvey e Michael Gandolfini.

Cherry racconta la storia di un ex medico dell'esercito che, tornato dall'Iraq con un estremo disturbo da stress post-traumatico, cade in una terribile dipendenza da oppiacei e si mette a rapinare le banche. La crisi degli oppioidi è un argomento molto caro ai Russo, che proprio per questo hanno deciso di ambientarlo nella loro città Natale, Cleveland, in Ohio.

Il film è scritto da Jessica Goldberg insieme ad Angela Otstot, mentre la fotografia è stata affidata a Newton Thomas Sigel. Qui potete trovare una foto dei Russo sul set di Cherry.

Apparso di recente nel cast vocale di Spie sotto copertura insieme a Will Smith, Holland dal prossimo luglio sarà impegnato con le riprese del terzo capitolo di Spider-Man per il MCU, in arrivo nelle sale il 16 luglio 2021.