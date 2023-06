Tom Holland ha ora gli stessi anni che aveva Tobey Maguire quando recitò in Spider-Man

L'1 giugno è il compleanno di Tom Holland, lo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe, che compie 27 anni e raggiunge un'età significativa per la saga del famoso supereroe creato da Stan Lee.

27 anni, infatti, era l'età che aveva Tobey Maguire quando 'divenne' per la prima volta Spider-Man, nell'omonimo e leggendario film diretto da Sam Raimi uscito nel 2002: questa differenza di età serve a riassumere una volta di più la differenza di approccio tra la prima trilogia della Sony e la nuova saga del Marvel Cinematic Universe, che ha scelto di puntare su un 'bimbo-ragno' da far crescere di capitolo in capitolo di fronte agli occhi del pubblico, come accaduto ad esempio agli attori della saga di Harry Potter.

Tom Holland ha iniziato la sua carriera da supereroe all'età di vent'anni, quando nel 2016 uscì nelle sale di tutto il mondo Captain America: Civil War, che segnò il debutto di Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe: per la prima volta sul grande schermo, il supereroe dai poteri ragneschi venne rappresentato davvero come un teenager (viene descritto come circa quindicenne nella storia del film) e la trilogia stand-alone che ne seguì, tutta diretta da Jon Watts e composta da Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home, non ha fatto che valorizzare questo fattore per certi versi inedito nella saga, e successivamente ripreso anche del franchise animato dello Spider-Verse con protagonista Miles Morales.

Ricordiamo che Tom Holland tornerà nei panni di Peter Parker in Spider-Man 4, che dovrebbe dar vita ad una seconda trilogia, e sempre per i Marvel Studios riprenderà il ruolo anche nei prossimi film della saga degli Avengers, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

Per altre curiosità, scoprite invece lo Spider-Man 4 mai fatto da Tobey Maguire, anche quello pensato per dare il là ad un nuovo trittico di avventure.