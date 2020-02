Tom Holland ammette di aver sentito 'conversazioni' su di un remake di Ritorno al Futuro

Considerando la velocità con cui vengono riadattati, rebootati o remakati i culti degli anni '80 e '90, potrebbe essere solo questione di tempo prima che qualcuno annunci una nuova versione di Ritorno al Futuro con protagonisti differenti, che qualcuno in un deepfake virale avrebbe già individuato in Tom Holland e Robert Downey Jr.

Anzi, intervistato, ai microfoni di BBC Radio 1 proprio l'attore avrebbe rivelato di aver sentito per i corridoi di Hollywood delle conversazioni riguardanti proprio questa possibilità. Dice la star: "Mentirei se dicessi che in passato non ci sono state delle conversazioni su di un remake di Ritorno al Futuro. Ma quel film è praticamente perfetto e uno dei più perfetti mai girati, un qualcosa che non potrebbe mai e poi mai essere migliorato".



Poi continua e va su di una sua partecipazione con l'amico e collega Downey Jr, parlando anche del deepfake sopra citato: "Detto questo, se solo io e Robert potessimo girare quella scena che sta girando ora in rete. Potrebbe pagare tutti i costi lui, tanto ha soldi a palate. Lo farei a pagamento e potremmo rigirare quella scena. Penso che lo dobbiamo a quel deepfake, perché hanno fatto davvero un lavoro fantastico. Voglio parlarne con Robert e vedere se possiamo fare qualcosa".



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.