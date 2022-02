Tom Holland ama Playstation: 'Voglio fare il film su Jak e Daxter'

Perché fermarsi ad Uncharted? Se parliamo di film tratti da videogiochi, settore in piena espansione negli ultimi anni, Tom Holland ha parlato di un'idea bislacca quanto interessante. Renderlo protagonista di un cubo live-action A24 di Jak e Daxter, il videogioco di Naughty Dog e Sony Pictures.

Protagonista di un assurdo siparietto sessuale riguardante Uncharted, una delle tante gaffe di cui è stato vittima nel corso degli anni, Tom Holland sta legando indissolubilmente la propria carriera al campo dei blockbuster ad high budget, fra i quali spiccano i recenti, numerosi adattamenti videoludici per grande schermo di cui il titolo di Naughty Dog è solo uno degli ultimi ritrovati. Con un bacino di materiali pressoché inesauribile, le trasposizioni cinematografiche dal settore del gaming potrebbero diventare la nuova corsa all’oro delle major nei prossimi anni. Il che potrebbe tornare utile alla nuova generazione di attori d’alto profilo di cui Tom Holland sembra essere uno dei più giovani e più promettenti.

Nel nuovo titolo tratto dalla saga capolavoro di videogiochi targati Naughty Dog, Holland si trova a vestire i panni del cacciatore di tesori Nathan Drake e a essere affiancato da Mark Wahlberg in quelli di Victor "Sully" Sullivan. La trama del film sarà un’avventura inedita rispetto ai videogiochi e presenterà il primo viaggio intorno al mondo di Nathan e Sully mentre rincorrono il Vascello Moncada di Antonio Bandares e il misterioso tesoro che cela. Ma lungo il viaggio verso il bottino, Nathan potrebbe scovare una serie di tracce che lo riporteranno dal fratello Sam a lungo scomparso.

Holland ha vissuto con grande stress la produzione di Uncharted, sfiorando l’esaurimento nervoso. E considerando le numerose dichiarazioni in merito a un suo possibile abbandono dell’MCU per prendersi del tempo per costruirsi una vita privata e mettere su famiglia, un ingaggio ravvicinato per nuovi produzioni potrebbe essere un’incognita. Tuttavia, interrogato da GameSpot sui progetti dei suoi sogni a tema videoludico, Holland si è lanciato in un’interessante proposta: "Mi piacerebbe fare un film su Jak e Daxter e interpreterei Jak. Ma ma vorrei farlo con l'A24, quindi con un approccio più cupo e oscuro. Mi piacerebbe una versione live-action, che sia davvero strana, di Jak e Daxter".

Nonostante sia andato a pescare un titolo vecchissimo e di cui non si parla da anni – e nonostante i toni a tratti ironici della sua assurda proposta – sembra quasi fatto apposta per lui un adattamento del videogioco dalle meccaniche cyberpunk. Il titolo è anch’esso di Naughty Dog infatti, e a detenere i diritti è sempre Sony Pictures, con cui Holland intesse una proficua collaborazione dai tempi del primo Spider-Man. L’ultimo titolo principale del franchise, Jak 3, venne prodotto nel 2004 per la storica PlayStation 2. Da allora ci sono stati un paio di spin-off e una raccolta rimasterizzata, ma niente che potesse riesumare un titolo del genere. Al centro della serie gli omonimi protagonisti, che attraversano un mondo fantastico per riportare Daxter alla sua condizione di essere umano. Voi vorreste vedere una trasposizione live-action? Ditecelo nei commenti!