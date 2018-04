Tom Holland accenna al cambiamento di Spider-Man da quando l'abbiamo visto in Homecoming

L'ultima volta che abbiamo visto Peter Parker alla fine di Spider-Man: Homecoming, aveva appena sconfitto Avvoltoio e aveva rifiutato l'offerta di Tony Stark di unirsi a tempo pieno agli Avengers. Tuttavia, come si è visto nel trailer di Infinity War, Peter non evita la lotta contro Thanos e, secondo Tom Holland, è molto cambiato rispetto a prima.

Parlando sul red carpet di un evento, con He U Guys, Tom Holland ha spiegato che le cose per Spider-Man adesso sono molto diverse:"Molto, molto è cambiato. Sta succedendo qualcosa di enorme per gli Avengers, qualcosa di mai visto sin dall'inizio dell'MCU. Quindi è possibile immaginare che tutto questo sia un po' fuori dalla portata di Peter ma in realtà egli riesce sempre a trovare un modo per provarci, per tentare".

Probabilmente, alcune delle cose che sono cambiate sono le prospettive di Peter sull'essere uno degli Avengers. In Captain America: Civil War, Spider-Man si unisce a Tony Stark/Iron Man, come parte del team che affronta Steve Rogers/Captain America e gli altri Avengers che hanno deciso di non firmare gli accordi di Sokovia, rendendoli fuorilegge. Se l'apporto di Spider-Man in Civil War non è stato abbastanza grosso per poterlo rendere un Vendicatore a tutti gli effetti, sembra che le cose siano cambiate in Infinity War. Holland ritiene che ora Spider-Man faccia parte ufficialmente del team:"Penso che lo sia. Penso che ora sia ufficialmente un Avenger".

Naturalmente questo non è l'unico cambiamento che vedremo in Peter Parker: dovrebbe infatti mostrare alcune modifiche al costume, grazie al supporto di Tony. Con la funzione Instant Kill:"In realtà non penso che la funzione Instant Kill faccia quello che tutti pensano che faccia. Non penso sia un'arma per uccidere. Non credo che Tony Stark sia così oscuro".

Avengers: Infinity War, diretto dai fratelli Russo, arriverà nelle sale il 25 aprile, mentre per il sequel di Spider-Man: Homecoming dovremo attendere il 2019.