Tom Holland, 5 film da vedere oltre Spider-Man e il Marvel Cinematic Universe

In attesa di rivederlo nei panni del giovane Peter Parker del Marvel Cinematic Universe per l'attesissimo Spider-Man 3 e in quelli dell'ex marine ora criminale tossicodipendente in Cherry dei Fratelli Russo, vi proponiamo cinque film con Tom Holland assolutamente da non perdere.

Partiamo con The Impossible, dramma catastrofico basato su eventi reali uscito nel 2012 per la regia di Juan Antonio Bayona: il film, interpretato da Naomi Watts e Ewan McGregor, rappresenta l'esordio di un allora giovanissimo Tom Holland sul grande schermo, che al momento delle riprese aveva quindici anni.

Prima di esordire nei panni di Spider-Man in Captain America: Civil War, inoltre, l'attore britannico si era fatto notare anche in Hearts of the Sea - Le origini di Moby Dick, film d'avventura diretto da Ron Howard nel quale Holland recita al fianco di Chris Hemsworth e Cillian Murphy. Successivo al primo film per i Marvel Studios è invece l'acclamato Civiltà Perduta di James Gray, che lo vede insieme a Charlie Hunnam e Robert Pattinson: Holland avrebbe lavorato di nuovo con la star di The Batman nel recente Le strade del male, disponibile su Netflix.

Infine, Holland ha preso parte anche a Edison - L'uomo che illuminò il mondo, film che ha per protagonista Benedict Cumberbatch: le due star, fianco a fianco in Avengers: Infinity War, torneranno a lavorare insieme proprio in Spider-Man 3, che includerà la presenza di Doctor Strange.