Tom Holland, 5 anni fa il debutto nel MCU: ecco i momenti migliori del suo Spider-Man

Sono passati esattamente 5 anni e un giorno dall'uscita del secondo trailer ufficiale di Captain America: Civil War, ovvero il filmato che ha mostrato per la prima volta al mondo lo Spider-Man di Tom Holland.

Cinque apparizioni di cui due stand-alone dopo, l'arrampicamuri è diventato uno dei pilastri del Marvel Cinematic Universe e a breve tornerà come protagonista di uno dei capitoli più attesi della Fase 4, Spider-Man: No Way Home, grande fonte di discussione per via del suo legame con la trama di Doctor Strange in the Multiverse of Madness (tra l'altro diretto da Sam Raimi) e la vociferata presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield di ritorno nei panni dei rispettivi Peter Parker.

Dopo aver partecipato all'epico scontro dell'aeroporto in Civil War, il ragnetto si è ritagliato un posto nel cuore dei fan grazie ad alcuni momenti memorabili che lo hanno visto come protagonista. Pensiamo per esempio al finale di Homecoming, nel quale rifiuta l'aiuto del mentore Tony Stark decidendo di continuare a cavarsela con le proprie forze, oppure la tragica scena di Avengers: Infinity War in cui scompare davanti agli occhi di Tony ("Signor Stark? Non mi sento molto bene..."), che poi potrà riabbracciare durante la battaglia finale di Avengers: Endgame.

Meno d'impatto a livello emotivo ma sicuramente da ricordare è anche la scena mid-credit di Far From Home, nella quale J. Jonah Jameson svela al mondo la vera identità del supereroe. Un momento che senza dubbio avrà delle grosse ripercussioni nella trama del prossimo capitolo.

Quali sono le vostre scene preferite di Spider-Man nel MCU? Fatecelo sapere nei commenti.