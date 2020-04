Tom Hiddleston è un perfetto Joker per il Batman di Robert Pattinson in una nuova fan art

Un nuovo concept design dall'aspetto alquanto sinistro immagina la star dei Marvel Studios Tom Hiddleston nella parte di Joker per il prossimo film The Batman con protagonista Robert Pattinson.

Uno dei film Warner Bros. più attesi è sicuramente quello di Matt Reeves, che vedrà per la prima volta Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro. Insieme a lui, in questo primo capitolo di una nuova saga, ci saranno anche attori del calibro di Zoe Kravitz come Catwoman, Paul Dano come The Riddler e Colin Farrell come The Penguin. Eppure, una delle notevoli omissioni dal roster di personaggi, è proprio l'arci-nemesi del Cavaliere Oscuro, il Joker.

Sebbene non si abbiano notizie di quando, se e in che veste il villan arriverà nel nuovo universo di Reeves e Pattinson, l'artista Mizuri è andato su Instagram per condividere un fantastico concept design che mostra Tom Hiddleston nei panni del Principe Pagliaccio di Gotham.

Ricordiamo che l'attore britannico è stato visto l'ultima volta sul grande schermo in Avengers: Endgame nei panni del famigerato Dio dell'Inganno Loki, ruolo che riprenderà anche in una serie tv stand-alone in sviluppo per Disney+. Voi lo vedreste bene nei panni del villain di Batman? O, in alternativa, chi vorreste come nuovo Joker, se il tanto richiesto crossover con Joaquin Phoenix non dovesse mai avvenire? Ditecelo nei commenti.

Per altre notizie, guardate una fan art con Ana de Armas come Poison Ivy e un'altra che immagina Timothée Chalamet come Robin.