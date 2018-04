Tom Hiddleston parla di Loki e di cosa spera per il suo personaggio, nel futuro

Un futuro che, a onor del vero, non sappiamo quanto sia lungo! Comunque, in un'intervista rilasciata a Screen Rant, Tom Hiddleston ha chiarito i suoi pensieri riguardo il Dio dell'inganno.

Sono anni che vediamo Loki comportarsi in mille modi diversi, spinto dall'odio, poi dall'ambizione, poi dalla vendetta e dalla sete di potere. Al contempo però, quel suo lato non del tutto "villano", che abbiamo intravisto a sprazzi, ce lo ha fatto amare al punto da volerne vedere sempre di più.

E così è stato: gli autori l'hanno portato diverse volte sul grande schermo, nonostante l'attore che lo interpreta, Tom Hiddleston, non credesse - inizialmente almeno - che il personaggio sarebbe stato molto "longevo", all'interno del franchise.

Nel corso del tempo Loki è diventato un vero e proprio anti-eroe ma non nel senso classico del termine, perché si lui si può dire al contempo che abbia, nella malvagità, sprazzi di bontà e, allo stesso modo, nel compimento di buone azioni, un barlume di malizia: un mix "letale" che ha steso molti cuori femminili, e che lo ha fatto apprezzare a tantissimi fan in tutto il mondo.

Cosa ne sarà di lui in Infinity War non lo sappiamo, ma Tom Hiddleston ha comunque qualcosa da dire sul suo personaggio, pur non rivelando nulla della trama che lo vedrà protagonista insieme a Thanos e ai Vendicatori, ai Guardiani, agli abitanti di Wakanda... ecc. L'attore nutre delle speranze e vorrebbe tantissimo che Loki conquistasse finalmente qualcosa, ma di cosa si tratta? Ecco cosa ha dichiarato a Screenrant:

"(vorrei che conquistasse) la sua stessa mente. Dunque, quello che mi è stato rivelato mentre lo interpretavo, è che tutte le motivazioni che lo hanno spinto a fare (sempre), quello che ha fatto, erano in realtà fuorvianti. L'aver bisogno di essere re, lo stesso bisogno dell'amore di suo padre... In realtà il problema nasce da sé stesso; lui ha una sorta di auto-rifiuto o, se vogliamo, auto-disgusto per la sua persona che, per adesso, non ha pienamente realizzato di provare. Non è tranquillo, non lo è affatto. Mi capita spesso di pensare che vorrei dirgli di darsi una calmata, di stare tranquillo, magari potrei invitarlo a mangiare una pizza, così potrebbe parlarmi con calma, raccontarmi tutto quello che lo fa stare male... Io lo ascolterei molto pazientemente. Ma sì, insomma, alla fine penso che il problema sia proprio che non ha il controllo della propria mente."

Ed è per questo continua a combinare disastri? Beh... Non ci resta che vedere come andrà a finire in Avengers: Infinity War, che arriva in sala mercoledì!