Tom Hiddleston nuovo James Bond? Le dichiarazioni della star di Loki

In attesa di vedere No Time To Die, l'ultima performance di Daniel Craig nel ruolo di James Bond, non sono mancate le voci e le speculazioni su chi erediterà lo scettro dell'agente 007. Tra i nomi che vengono menzionati c'è anche la star Marvel Tom Hiddleston, così come accadde in passato. L'attore ne ha parlato in un'intervista a Empire.

"Cosa posso dire che tu non sappia già? Trovo interessante di per sé che improvvisamente sono diventato molto consapevole di quello che sto dicendo, non è vero? Perché c'è qualcosa in quello che sto dicendo, che diventa la storia. Non per te, ma per il mondo esterno. Qualunque cosa dica genera più domande" ha dichiarato Hiddleston.



James Bond non è l'unico personaggio sul quale fioccano le domande nei confronti di Tom Hiddleston. I fan sono molto curiosi di vedere la serie dell'MCU, Loki, che presto arriverà su Disney+, con l'attore che rivestirà i panni dell'iconico villain già interpretato in altri film del franchise. Il logo della serie Loki include degli intrecci narrativi a cui assisteremo nel corso degli episodi.

"L'arco di Loki in Thor è molto toccante e pieno di pathos. Inizia quel come il fratello di Thor e Thor è l'erede al trono. Penso che ami sinceramente suo fratello, ma forse ha qualche profonda gelosia o risentimento inespresso per il favore che suo fratello maggiore ha avuto da parte di sua madre e suo padre".

In ogni caso la saga di 007 è una delle più conosciute al mondo e Tom Hiddleston potrebbe essere il degno erede di Daniel Craig. Il personaggio ha avuto diversi volti nella storia del cinema; ultimamente George Lazenby ha fatto gli auguri a Timothy Dalton. Entrambi ex 007 non molto fortunati, se paragonati a Roger Moore o Sean Connery.