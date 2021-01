Tom Hiddleston diventa Joker nell'inquietante fan-art per The Batman

Una nuova fan-art pubblicata sul social network Instagram dal popolare artista Jaxson Derr vede Tom Hiddleston nei panni di del villain Joker per la nuova trilogia del cavaliere oscuro guidata da Matt Reeves e che inizierà con The Batman.

Con protagonista Robert Pattinson, il cinecomic in uscita nel 2022 nonostante sia un primo capitolo ha subito ingranato la marcia sul fronte dei villain, e presenterà diversi cattivi di Gotham City come il Pinguino, Catwoman, Carmine Falcone e L'Enigmista.

Ma dato che Matt Reeves sta costruendo la sua versione di Gotham City con un occhio di riguardo al concetto di saga, estendendo la narrazione anche al piccolo schermo con una serie tv dedicata al dipartimento di Gotham attualmente in produzione per il servizio di streaming on demand HBO Max, è difficile immaginare che prima o poi il giovane Bruce Wayne di Pattinson non finisca col ritrovarsi faccia a faccia con un nuovo Joker.

Di nomi nel corso dei mesi ne sono stati fatti tanti, come ad esempio quello di Willem Dafoe, ma Tom Hiddleston è un attore che continua a spuntare nelle riflessioni online dei fan quando si parla della prossima incarnazione della nemesi di Batman. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che attualmente esistono due versioni del personaggio nel Multiverso DC: quella di Joaquin Phoenix, corteggiato dalla Warner Bros. per un sequel di Joker di Todd Phillips, e quella di Jared Leto, che recentemente ha ripreso il suo ruolo di Suicide Squad per l'attesissimo Justice League di Zack Snyder in uscita a marzo.