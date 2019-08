Tom Hiddleston è il Joker nella fan-art che immagina il futuro del DC Extended Universe

Tom Hiddleston riceve idealmente lo scettro da Joaquin Phoenix in una nuova suggestiva fan-art che immagina il futuro del DC Extended Universe. Grazie alla sua interpretazione di Loki, Tom Hiddleston si è distinto come uno degli attori più popolari dei cinecomic. E nonostante sia occupato a lavorare alla serie Loki, i fan sognano ad occhi aperti.

Il digital artist The Main Man Creation ha pubblicato su Instagram un'immagine che svela come potrebbe essere Tom Hiddleston se l'attore saltasse sul carro dei DC Films e assumesse il ruolo del Joker.

Per Joker, il prossimo film sul personaggio che verrà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, Warner Bros. si è ispirata a classici di Martin Scorsese come Taxi Driver e Toro scatenato, con Joaquin Phoenix che recita nel film standalone di Todd Phillips ambientato nella Gotham City degli anni '80. Il film è esterno al DCEU, nel tentativo di trovare nuove strade e possibilità per il personaggio.



Todd Phillips ha anche scritto la sceneggiatura con Scott Silver; pare che il progetto si concentri sul clown principe del crimine nelle vesti di un comico fallito che diventa un criminale che si fa chiamare Joker.

Joker sarà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia prima del suo debutto al Toronto International Film Festival, per poi uscire al cinema ad ottobre.

Il DCEU proseguirà il prossimo anno con titoli come Birds of Prey nel febbraio 2020, Wonder Woman 1984 nel giugno 2020. Warner inoltre sta lavorando a The Batman, di Matt Reeves. James McAvoy si è detto disponibile ad interpretare l'Enigmista nel DCEU mentre Warner ad aprile aveva rilasciato altre immagini dei film DC Comics.