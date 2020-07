Tom Hiddleston è un Joker clamoroso nella nuova fan-art di The Batman con Robert Pattinson

L'artista Bryanzapp ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram una fantastica nuova fan-art per The Batman che immagina la star Tom Hiddleston nei panni di Joker, celebre villain DC.

Come al solito, potete visionarla in calce all'articolo: nelle scorse settimane si è fantasticato insistentemente sul casting del nuovo Joker, personaggio che secondo alcuni rumor non dovrebbe essere neppure menzionato nel corso del primo film del nuovo franchise di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson. Tuttavia è semplicemente impossibile pensare ad una nuova saga del Cavaliere Oscuro che non utilizzi l'arcinemico del supereroe di Gotham, e dato che il film avrà il suo universo a se stante e sarà staccato da quello creato da Todd Phillips con Joker, i fan si stanno divertendo a 'scegliere' il prossimo attore per la parte del villain.

Voi chi vorreste vedere prossimamente nei panni di Joker? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che The Batman è attualmente in fase di produzione, con le riprese che dovrebbero ripartire a settembre con un grosso cambiamento. L'uscita del film, descritto come un noir investigativo che sarà ambientato durante il secondo anno di attività di Bruce Wayne come vigilante di Gotham City, è prevista per ottobre 2021. Nel cast anche Zoe Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, Peter Sarsgaard, Jeffrey Wright, John Turturro e Andy Serkis.