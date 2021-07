Tom Hiddleston incredulo: 'Secondo una teoria io sarei Loki sotto copertura'

Di teoria assurde sui prodotti Marvel ne abbiamo lette tante nel corso degli anni: che si tratti di film o serie TV, l'MCU si è sempre rivelato terreno fertile per le idee più strampalate. Quella che riguarda Loki e in particolare il suo interprete Tom Hiddleston, però, potrebbe averle battute tutte.

Dopo essersi detto disposto ad interpretare Loki a vita, infatti, l'attore ha parlato di un'incredibile teoria secondo cui il nostro altri non sarebbe che il vero Dio dell'Inganno sotto le mentite spoglie di, appunto, Tom Hiddleston.

"Qualcuno una volta mi disse di aver sentito in giro qualcosa del genere. Praticamente c'è gente che pensa che Loki si trovi davvero sulla Terra e che stia interpretando un personaggio chiamato Tom Hiddleston. E che lo stia interpretando davvero molto bene. È tutto molto metacinematografico e confuso, ma chissà, magari sarò l'ultimo a scoprire la verità. Chi può saperlo?" sono state le parole di un divertito Hiddleston.

Che l'attore di Midnight in Paris sia praticamente perfetto nei panni del fratello di Thor è ormai assodato, ma che si potesse arrivare a questo punto proprio non ce l'aspettavamo! Teorie fuori di testa a parte, comunque, la regista di Loki ha parlato del futuro della relazione con Sylvie: no, non sono buone notizie.