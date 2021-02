Tom Hiddleston compie 40 anni: buon compleanno al Loki del Marvel Cinematic Universe!

Tom Hiddleston merita senza ombra di dubbio i nostri più sentiti complimenti: essere il fratello minore di Thor, nonché tra i principali villain (?) del Marvel Cinematic Universe da ormai dieci anni dev'essere tutt'altro che rilassante, eppure il nostro sembra non risentire minimamente dello scorrere del tempo.

Il buon Tom si appresta dunque a spegnere le sue prime 40 candeline in splendida forma: la star Marvel è nata il 9 febbraio del 1981 e festeggia dunque oggi il suo compleanno, nell'attesa di tornare nei panni del villain di Avengers in occasione dell'uscita della serie a lui dedicata su Disney+.

Il bilancio di questi 40 anni non può essere che positivo per Hiddleston, i cui successi non si fermano certamente al solo Marvel Cinematic Universe: nel curriculum dell'attore possiamo infatti trovare, oltre ai vari Thor, Avengers, Infinity War ed Endgame, anche perle come il Crimson Peak di Guillermo del Toro, il Midnight in Paris di Woody Allen o lo splendido Solo gli Amanti Sopravvivono di Jim Jarmush.

Inutile ricordare, comunque, quanto atteso sia il suo ritorno nello show che esordirà nei prossimi tempi su Disney+. Non solo Loki, comunque: recentemente abbiamo visto Robert Downey Jr. esprimere tutta la sua gratitudine ad Iron Man e Marvel per il successo ottenuto nel corso di questi dieci anni; qualcuno, invece, non sembra ambire all'MCU: Amanda Seyfried ha spiegato le ragioni del suo no a Marvel e simili.