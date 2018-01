Tom Hiddleston a.k.a. Loki si definisce 'fortunato' per esser parte dell'MCU

Il personaggio di, interpretato sul grande schermo da, è uno dei villain più affascinanti dell'intero. L'ultima volta che lo abbiamo visto è stato lo scorso ottobre in Thor: Ragnarok (in arrivo a marzo in home video).

In attesa di rivederlo a fine aprile in Italia nell'atteso Avengers: Infinity War dei fratelli Russo, Tom Hiddleston ha svelato, in una nuova intervista, quanto sia felice e fortunato per aver avuto l'opportunità di creare al cinema un personaggio del genere.

"Non è una scelta che ho fatto, perché quel che è - diciamo - accidentale di Loki, è che quando sono salito a bordo dell'Universo Marvel, non c'era un Universo Marvel" spiega l'attore "C'era, ma era più piccolo di adesso. Sono orgoglioso di averne fatto parte. Penso che la Marvel avesse realizzato solo Iron Man quando mi hanno ingaggiato per Loki ed erano nel bel mezzo della realizzazione di Iron Man 2 ed ora stanno uscendo Black Panther e Spider-Man, e sono arrivati poi Captain America ed i Guardiani della Galassia. Sono fortunato di esser parte di tutto questo".

Il futuro di Loki, dopo Avengers: Infinity War, ovviamente rimane segreto e top-secret. Chissà se rivedremo il personaggio anche in un futuro post-Avengers 4?