Tom Hiddleston: 5 film per scoprire la star di Loki oltre la Marvel

Tom Hiddleston è ormai universalmente riconosciuto come Loki: l'attore è parte da anni del Marvel Cinematic Universe nei panni del fratello di Thor, ruolo che l'ha consacrato nell'Olimpo hollywoodiano come una delle sue stelle più acclamate. Ma quali sono gli altri ruoli che ci hanno fatto scoprire il suo talento?

Il primo titolo a venirci in mente è senz'altro Midnight in Paris, il film di Woody Allen in cui abbiamo potuto ammirare il nostro Tom nei panni di un magistrale Francis Scott Fitzgerald al fianco proprio di quell'Owen Wilson con cui duetterà nella nuova serie Marvel.

Sempre il 2011 è l'anno dello struggente War Horse di Steven Spielberg, nel quale troviamo Hiddleston nel ruolo del Capitano James Nicholls; nel 2013 lo troviamo invece nei panni del vampiro Adam in quella perla che risponde al nome di Solo gli Amanti Sopravvivono, per la regia di un ispiratissimo Jim Jarmusch.

Anche Crimson Peak merita sicuramente uno sguardo: il film di Guillermo del Toro proietta la star Marvel in un universo gotico e fiabesco e gli assegna il ruolo di Thomas Sharpe, grande amore della protagonista Edith Cushing. Non ha bisogno di presentazioni invece Kong: Skull Island, secondo capitolo di quel MonsterVerse a cui aveva dato vita qualche anno prima Godzilla.

In quale di questi film avete maggiormente apprezzato le doti attoriali di Tom Hiddleston? Fatecelo sapere nei commenti! Nei giorni scorsi, intanto, un nuovo trailer di Loki ha confermato una teoria sulla sessualità del Dio dell'Inganno.