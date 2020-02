Tom Hardy e Woody Harrelson sul set di Venom 2 fotografati da Greg Williams

Dopo la fine delle riprese londinesi di Venom 2, la produzione del cinecomic Sony Pictures diretto da Andy Serkis (Lo Hobbit, L'Alba del Pianeta delle Scimmie) si è spostata ormai da qualche giorno a San Francisco, dove è attualmente in corso la porzione di shooting dedicata al confronto tra i due principali protagonisti.

Stiamo ovviamente parlando dell'Eddie Brock interpretato da Tom Hardy e del Clatus Kasady di Woody Harrelson, che abbiamo già avuto modo di vedere in alcuni video dal set di Venom 2. La coppia è però stata anche immortalata in una pausa dalla riprese dal mitico Greg Williams, "il fotografo delle star", ovviamente in uno scatto nel suo ormai iconico bianco e nero, in un momento di risate e normalità, come è poi nello stile dell'artista.



Come sappiamo, la storia di Venom 2 riprenderà poco tempo dopo la fine degli eventi nel capitolo precedente e vedrà tra i protagonisti proprio Woody Harrelson nei panni del villain Cletus Kasady alias Carnage e anche Naomie Harris nel fortemente rumoreggiato ruolo di Shriek. La trama è comunque ancora avvolta nel mistero.



Venom 2 scritto da Kelly Marcel uscirà nelle sale americane il prossimo 2 ottobre 2020. Anche in Italia dovrebbe arrivare quel periodo, probabilmente il 1° ottobre.



