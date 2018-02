Tom Hardy è Venom nel primo spettacolare trailer sul personaggio Marvel, anche in italiano

Come confermato nella giornata di ieri con la diffusione di un poster, laha diffuso in rete il primo attesissimodi Venom , cinefumetto della Sony ispirato al famoso personaggio dei fumetti della. Potete visionare il trailer - anche in italiano - comodamente all'interno della notizia.

Chi si aspettava di vedere Brock tramutarsi in Venom in questo primo teaser resterà deluso, sicuramente, ma tenete conto che mancano ancora svariati mesi all'uscita e usciranno sicuramente almeno altri due trailer.



"Volevamo essere il più possibile fedele ai fumetti. La nostra storia è basata principalmente su Protettore Letale e il Pianeta dei Simbionti. Posso promettervi che farò tutto il possibile per dare al mondo la miglior versione di Venom al cinema" ha spiegato in un'intervista il regista della pellicola, Ruben Fleischer. Ad interpretare il personaggio di Eddie Brock alias Venom ci sarà Tom Hardy.

"Eddie Brock è un personaggio incredibile. E' reale, autentico, divertente ma anche amareggiato ed una persona che ha commesso degli errori in passato. Vedere Tom dargli vita... è come essere in una master class, vedendolo recitare ogni giorno, prendendosi una buona dose di rischi perchè ama il personaggio." ha spiegato il produttore Matt Tolmach riguardo la performance dell'attore protagonista.

Nel cast, oltre ad Hardy, anche Michelle Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate, Scott Haze e Woody Harrelson.

La pellicola è prodotta dalla Sony Pictures, che lo distribuirà in tutto il mondo, e tecnicamente non sarà parte dell'Universo Cinematografico Marvel Studios, sebbene sia 'collegato' all'universo a cui ha dato inizio Spider-Man: Homecoming dello scorso anno (infatti è rumoreggiato un cameo di Tom Holland nel ruolo di Peter Parker).

Venom sarà in tutte le sale cinematografiche del mondo questo ottobre.