Tom Hardy sta già sviluppando Venom 3: Eddie Brock vuole affrontare Spider-Man!

Nel corso di una recente intervista promozionale concessa ad Esquire per l'uscita del nuovo cinecomic Venom: La furia di Carnage, la superstar Tom Hardy ha rivelato di essere già a lavoro sul terzo episodio della saga e di voler affrontare a tutti i costi Spider-Man.

L'attore come sappiamo è stato largamente coinvolto nel processo di scrittura di Venom 2, al punto da essersi guadagnato il suo primo credito "story by" insieme allo sceneggiatore Kelly Marcel, e adesso punta a Venom 3. "Sto già pensando al terzo film, perché penso che c'è bisogno di scriverlo adesso", ha detto Hardy. "Un terzo film magari non avrà il via libera fino a quando il secondo non avrà successo col pubblico, ma lo studio era davvero, davvero soddisfatto di questo film quando l'ha visto".

La domanda che tutti si pongono è: Venom 3 potrebbe mettere Tom Hardy di fronte a Tom Holland e mostrare un crossover con Spider-Man? L'attore ha dichiarato: "Sarei negligente se non stessi cercando di ottenere qualche tipo di connettività. Non starei facendo bene il mio lavoro se non fossi sveglio e aperto a qualsiasi opportunità o eventualità o se non fossi eccitato da questa cosa. Ovviamente non dipende da me, è un grosso salto che non posso fare da solo, c'è bisogno di gente ben più importante di me e ben più in alto di me, gente che si metta in una stessa stanza per parlare e affrontare una cosa simile insieme. Ma se entrambe le parti fossero disposte e trovassero un accordo vantaggioso per tutti, non vedo perché non potrebbe esistere un film del genere. Spero fortemente che entrambe con le parti vogliano spingere, con entusiasmo, verso quella direzione. Io farei qualsiasi cosa per realizzare l'idea. Voglio dire, sarebbe da folli non puntare alle Olimpiadi se fossi un asso di velocità sui 100 metri, giusto?"

Un discorso che non fa una grinza e che sicuramente sarà condiviso da tutti i fan di Spider-Man. Mentre ci dite cosa ne pensate nella sezione dei commenti, recuperate il nuovo trailer di Venom: La furia di Carnage. Il film uscirà al cinema questo autunno.