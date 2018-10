Tom Hardy svela: Venom ha ben quaranta minuti di scene tagliate

Mentre in rete arrivano le potenziali descrizioni delle scene post-titoli di coda di Venom, l'attore Tom Hardy ha stuzzicato gli appassionati con ben quaranta minuti di scene tagliate che non sono finite nel montaggio che vedremo sul grande schermo.

"I miei momenti preferiti dal film? Sono tutti quelli che non sono finiti nel montaggio" ha risposto l'attore nel corso di una nuova intervista. Ma se vi aspettate sequenze spettacolari o violentissime, potreste restare male, in quanto Tom Hardy chiarisce: "Ci sono circa 30 o 40 minuti di sequenze che meritavano di esserci ma che sono state tagliate... tutte loro. Folli sequenze da burattinaio, sequenze di umorismo nero. Capite cosa intendo? Non sono finite nel montaggio finale". Nell'intervista, però, la co-star Riz Ahmed gli fa notare: "Perché tu ti sei divertito a girarle, non vuol dire necessariamente che erano delle belle scene. No, non lo erano, mi dispiace che sia io a dirtelo!".

In Venom, Eddie Brock (Tom Hardy) è un reporter che tenta di indagare sulla Life Foundation gestita dal Dr. Drake (Riz Ahmed). Brock scopre che gli scienziati fanno esperimenti sugli esseri umani per unirli a dei simbionti alieni, considerati la 'chiave' per l'evoluzione; anche Brock ne entra in contatto e diventa l'antieroe noto come Venom. "Noi Siamo Venom". Michelle Williams interpreterà il personaggio di Anne Weying.



Il film debutta questo giovedì nelle sale cinematografiche italiane.