Tom Hardy fu 'strano e solitario' sul set di Star Trek secondo Patrick Stewart

Star Trek - La nemesi per Patrick Stewart, iconico capitano Picard nel franchise di Star Trek tanto da aggiudicarsi una serie TV da solista, è tra i film "più deboli" della saga come scriviamo anche nella nostra recensione di Star Trek - La nemesi. Ma cosa si cela dietro la durezza di un veterano come Stewart?

Pare, infatti, che l'attore avrebbe scritto nel proprio libro Making It So, uscito di recente, che Star Trek - La nemesi non ha portato Stewart a girare alcuna scena emozionante neanche i rapporti sul set sono stati quanto previsto dall'attore.

Secondo Insider, Stewart avrebbe parlato anche di Tom Hardy, che nella pellicola interpretava il clone malvagio di Picar, Shinzon: l'attore, attualmente stella del cinema action, all'epoca delle riprese aveva 24 anni e pare non fosse troppo socievole: "Il cattivo del film, Shinzon, era un giovane strano e solitario di Londra. Il suo nome era Tom Hardy. Tom non ha interagito con nessuno di noi a livello sociale - ha detto l'attore - racconta Stewart - non ha mai detto 'Buongiorno', non ha mai detto 'Buonanotte' e ha trascorso le ore in cui non era necessario sul set, nella sua roulotte, con la sua ragazza". L'attore ha chiarito, però, che Hardy non è mai stato ostile ma che è stato difficile rapportarsi con lui tanto che Stewart non era convinto che quell'attore avrebbe avuto successo.

Eppure, Tom Hardy da Star Trek ne ha fatta di strada: il suo ultimo film lo vede interpretare un motociclista senza paura nel trailer di Bikeriders.