Tom Hardy spiega come Conor McGregor ha ispirato il suo Venom

Il primo spin-off di Spider-Man, che racconterà le vicende di uno dei suoi acerrimi nemici, Venom, è pronto a debuttare sul grande schermo e le premesse, a giudicare dal materiale diffuso sul web, sembrano molto buone. Nel ruolo del giornalista Eddie Brock troviamo Tom Hardy, che in questi giorni ha spiegato qualcosa in più sulla sua performance.

Si è soffermato in particolare sull'ispirazione che gli ha dato in particolare il combattente Conor McGregor, rinomato artista marziale misto irlandese.

"C'erano diversi elementi di Eddie Brock che dovevano rifarsi su un profilo incredibilmente prestante fisicamente e ovviamente Conor lo è. C'era un elemento del personaggio rifletteva la volontà dello studio di un profilo che potesse combattere, cosa che fanno sempre in questi film i protagonisti. C'erano alcuni elementi nevrotici, alla Woody Allen, e altri alla Conor e abbiamo messo insieme tutto questo".

Conor McGregor è conosciuto anche per un carattere piuttosto difficile e quando a Tom Hardy è stato chiesto se l'atleta si è sentito lusingato o meno da questa cosa, l'attore ha risposto:"Non credo che si prenderebbe la briga, davvero. Conor non mi sembra il tipo di persona che potrebbe esserne infastidito!".

In precedenza Tom Hardy aveva menzionato anche il rapper Redman come fonte d'ispirazione per il suo personaggio. Un'influenza multipla che potrebbe riferirsi anche alla natura conflittuale del simbionte.

"Sono un grande fan del fumetto, stiamo cercando di intraprendere un percorso che sia molto simile all'originale" aveva dichiarato il regista Ruben Fleischer.

Il cast di Venom comprende Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott, Jenny Slate, Woody Harrelson, Michelle Lee, Sope Aluko, Scott Deckert e Ron Cephas Jones.

L'uscita è prevista per il 4 ottobre.