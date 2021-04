Tom Hardy meglio di Sean Connery: il sondaggio sulle star britanniche fa discutere i fan

Il suo atteso Venom 2 è stato ancora rinviato, ma Tom Hardy può consolarsi all'idea di essere l'attore più amato dal pubblico britannico nel 21° secolo. A "eleggerlo" è un sondaggio Showcase Cinemas che mette l'attore, protagonista del nuovo film Netflix Havoc, addirittura davanti a una leggenda del cinema come Sean Connery.

Classifiche del genere, naturalmente, sono fatte per far discutere i fan, senza alcuna pretesa di rappresentare una verità oggettiva. "Il nostro studio per celebrare il meglio degli inglesi va solo a dimostrare quanto talento ci sia tra i nostri registi e attori"" conferma Mark Barlow, direttore generale di Showcase Cinemas UK. Questo non toglie nulla alla legittima soddisfazione di Tom Hardy. Il podio della classifica è completato da un altro mostro sacro, Anthony Hopkins, anche lui come l'ex James Bond insignito del titolo di Sir.

Tra le donne, la più amata è invece Judi Dench, che precede Olivia Colman e Maggie Smith. "È fantastico vedere Dame Judi Dench al primo posto, perché è davvero un'icona britannica" ha commentato ancora Barlow.

Il film più amato del 21° secolo è invece Harry Potter, e più della metà degli intervistati, forse anche per patriottismo, ha dichiarato di preferire le produzioni britanniche a quelle hollywoodiane.

La top ten degli attori, infine, è completata nell'ordine da Colin Firth, Daniel Craig, Benedict Cumberbatch, Liam Neeson, Ian McKellan, Gary Oldman e Hugh Grant. Quella delle attrici da Helen Mirren, Kate Winslet, Emma Watson, Helena Bonham Carter, Emily Blunt, Julie Walters e Keira Knightley.