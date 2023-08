A Tom Hardy piacciono i reality show: 'Prendo ispirazione per i miei personaggi'

Tom Hardy ha trascorso la maggior parte della sua carriera ad interpretare personaggi psicologicamente molto complessi e problematici. Pare però che ad aiutare la "creazione" di questi ruoli abbia contribuito anche un piccolo guilty pleasure che l'attore porta avanti da diverso tempo.

Non è la prima volta che l'attore racconta qualcosa in più sulla sua vita privata. Dopo che Tom Hardy ha raccontato della sua dipendenza da crack, ha svelato di avere una particolare passione per i reality show. Ha raccontato, infatti, quanto vedere questo tipo di programmi lo aiuti a sviluppare i suoi personaggi e trovare la dimensione ai suoi ruoli. Hardy ha ammesso di rubare dai reality per provare a rendere le sue interpretazioni più reali e tridimensionali possibili.

Insomma, mentre molti decidono di darsi al method acting e allo studio folle, Hardy pare punti a delle vere e proprie maratone di reality show. “Mi piace molto Come Dine With Me. È fantastico osservare la gente. Ruberò i personaggi di Come Dine With Me perché sono persone vere. Prendo qualcosa da tutti" ha svelato Hardy raccontando come, effettivamente, vedere persone reali in programmi di questo tipo lo aiutino a capire al meglio come rendere i suoi personaggi realistici.

Nel corso della sua gioventù Hardy si è fatto protagonista di un percorso di riabilitazione che lo ha visto passare dalle droghe ai set e al ring per sfogare le proprie paura e ansie. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!