Tom Hardy nuovo 007? Ecco la splendida fan art di BossLogic

Non si placano le voci che vorrebbero Tom Hardy futuro erede di Daniel Craig come nuovo agente 007 nel celebre franchise che ai appresta a vivere il venticinquesimo capitolo al cinema con No Time To Die. Secondo The Vulcan Reporter, Hardy sarebbe addirittura già sicuro di aver ottenuto il ruolo. Ovviamente si tratta per il momento di speculazioni.

Non ci sono indizi o conferme reali sulla possibilità di vedere Tom Hardy nei panni di James Bond e in attesa di ricevere notizie in merito a questa eventualità ci ha pensato BossLogic a velocizzare i tempi e mostrare una fan art di Tom Hardy nelle vesti dell'iconico agente segreto.

BossLogic si è ispirato al poster di John Wick e alla posa di Keanu Reeves.



Le perplessità che riguardano Tom Hardy come nuovo James Bond sembrano l'età (altre voci affermano che la produzione sia orientata ad un profilo più giovane) e l'altezza; con il suo 1.75m, Tom Hardy sarebbe lo 007 più basso di tutti i tempi.

Inoltre solitamente la produzione si affida ad un nome non ancora sbocciato come star nell'Olimpo di Hollywood, ecco perché un profilo come Tom Hardy sembra lontano dal possibile sostituto di Craig.

Nel frattempo i fan attendono No Time To Die al cinema. Nel cast del venticinquesimo film di 007, diretto da Cary Fukunaga, troviamo Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Christoph Waltz e Ralph Fiennes.

Nelle ultime ore sono stati pubblicati 13 nuovi poster di No Time To Die mentre un poster fan-made di Henry Cavill ha ipotizzato la star de L'uomo d'acciaio come possibile nuovo Bond. Chi la spunterà?