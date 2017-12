Tom Hardy nelle nuove foto dal set di Venom, Michelle Williams parla del suo ruolo

Mentre online arriva la possibile prima occhiata '' all'antieroe protagonista - a.k.a. Venom , ecco diffuse sul web nuove foto e video dal set della pellicola diretta da

In questi scatti - li trovate tramite il link in calce al tweet - e nel video, vediamo Tom Hardy, nei panni di Eddie Brock, avere difficoltà nel controllare il proprio corpo, sicuramente per via del simbionte alieno che "ospita".

Intanto l'attrice Michelle Williams è tornata a parlare, seppur brevemente, del suo ruolo all'interno della pellicola. In un'altra intervista sembrava confermare il suo ruolo come Anne Weying, ora in altre dichiarazioni sembra smentire la sua potenziale trasformazione - come nei fumetti - in She-Venom. Infatti, in questa nuova intervista, la Williams chiarisce che il suo personaggio non ha nulla a che fare con gli effetti speciali: "Questa roba esiste in un regno in cui non sono coinvolta. E' il regno del digitale. Ed io sono ancora un'umana. Non mi hanno digitalizzata".

L'attrice ha poi scherzato sul fatto di non aver mai 'recitato' accanto a Venom: "Guardate, non ne ho idea. Non è con chi ho recitato negli ultimi mesi sul set. Non so chi sia questo individuo, ma non è la stessa persona con cui ho condiviso il set".

Venom arriverà ad ottobre 2018.