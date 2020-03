Anche Tom Hardy mostra il suo supporto nei confronti dell'Italia

Anche in una situazione preoccupante come quella che stiamo vivendo negli ultimi tempi a causa della pandemia del Coronavirus, la solidarietà riesce a farsi strada e a illuminare la via. Anche sotto forma di un semplice video su Instagram.

Nella giornata di ieri, l'Italia ha fatto parlare di sé grazie al suo flashmob musicale dai balconi di tutto il paese (e ai retweet di Chris Evans).

Oggi, tante altre star di Hollywood hanno mostrato il loro supporto nei confronti del nostro paese, come l'attore di Frozen Josh Gad, il regista Eli Roth, o l'attore di Notting Hill Hugh Grant. Tra queste c'era anche Tom Hardy.

Quest'ultimo in particolare ha condiviso su Instagram un post in supporto del nostro paese, con la caption "🇮🇹 ❤️💯💯💯💯💯💯💯" e il video delle frecce tricolore che sorvolano il mare sulle note di Nessun Dorma! di Luciano Pavarotti.

L'emergenza Coronavirus però non si ferma, e anzi inizia a coinvolgere sempre più pesantemente anche gli altri paesi, che stanno pian piano adottando nuovi provvedimenti di sicurezza per evitare il contagio. Intanto, Hollywood è in subbuglio, e molte delle produzioni cinematografiche e televisive si sono viste costrette a interrompere i lavori, mentre anche sul lato della distribuzione si stanno verificando pesanti rinvii.