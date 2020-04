Tom Hardy leggerà alcune favole della buonanotte per allietare la vostra quarantena

Prima di vederlo in azione nell'imminente trailer di Venom 2, Tom Hardy sarà live sulla BBC per leggere alcune favole della buonanotte durante la quarantena imposta dal Coronavirus.

La star di Peaky Blinders e Inception leggerà una storia per notte per cinque giorni alla fine di questo mese, mentre una sesta storia andrà in onda nel corso dell'anno. A partire dal 27 aprile, Hardy leggerà i seguenti titoli:

Hug Me di Simone Ciraolo

Under The Same Sky di Robert Vescio e Nicky Johnston

C'è una tigre nel giardino di Lizzy Stewart

Don't Worry Little Crab di Chris Haughton

Il problema con i problemi di Rachel Rooney e Zehra Hicks

Sarà addirittura affiancato dal suo bulldog francese, Blue, e presenterà il primo libro (Hug Me) con un messaggio personale che vi riportiamo di seguito: "Ciao. Sono Tom. A volte, in una giornata come questa, mi sento forte e felice. Ma negli altri giorni, ho solo bisogno di qualcuno che mi abbracci. La storia della buonanotte di stasera riguarda un piccolo cactus chiamato Felipe, che vuole soltanto essere abbracciato".

La BBC ha dichiarato che Bedtime Stories ha generato oltre 1 milione di richieste sullo streamer BBC iPlayer, mettendo il programma - nato nel 2016 - tra i più seguiti della rete. La serie ha la reputazione di attrarre grandi nomi, dato che i precedenti lettori di storie includono anche David Schwimmer, Rosamund Pike e Stephen Graham.

