Tom Hardy, che gaffe! La star di Venom pubblica su Instagram QUELLO SPOILER, poi cancella

Minuti concitati sulla pagina ufficiale di Instagram di Tom Hardy: la star del nuovo cinecomic Sony ha infatti pubblicato un grosso riferimento alla scena post credit di Venom 2, augurando ai fan 'Dolcetto o Scherzetto'.

Pochi istanti dopo però il post è sparito dal profilo dell'attore: potete vedere il link nello screen in calce all'articolo, dato che il danno era ormai stato fatto e salutato da oltre 124mila like. Nell'immagine postata, che si intravede nello screen, Venom mangia Spider-Man e la didascalia recita: "Buone vacanze e felici snack di Halloween". La battuta insomma era facilmente intuibile, e paragonava l'alter-ego di Peter Parker ad un dolcetto da sgranocchiare.

Ricordiamo che nel finale di Venom La furia di Carnage l'universo cinematografico della Sony Pictures entra per la prima volta in contatto con il Marvel Cinematic Universe, con Venom ed Eddie Brock che dopo una sorta di intermittenza dimensionale (forse causata dal finale di Loki e della nascita del Multiverso?) si ritrovano ad osservare in televisione lo smascheramento di Peter Parker visto alla fine di Spider-Man: Far From Home. Come noto, la stessa scena sarà il punto di partenza di Spider-Man: No Way Home, la cui data d'uscita è fissata per il prossimo 17 dicembre.

