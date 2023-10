Tom Hardy si dà ai fumetti: la star di Venom e Batman presenta lo sci-fi Arcbound

Dopo il fumetto di Keanu Reeves, anche l'amatissimo attore Tom Hardy, interprete di Bane nella saga di Batman e di Venom in quella di Spider-Man, ha creato la sua graphic novel.

L'attore ha collaborato con lo scrittore Scott Snyder, noto per Batman e Justice League, per il prossimo titolo comico Arcbound, per il quale Tom Hardy ha assunto il titolo di collaboratore creativo, concentrandosi sullo sviluppo del personaggio principale che si muoverà nel contesto di un universo narrativo più ampio. Come parte del lancio del libro, Tom Hardy sarà presente al Comic Con di New York insieme al team creativo allo stand Arcbound.

La serie di 12 numeri è ambientata in un futuro in cui la Terra è una landa desolata e arida (curiosamente, Tom Hardy è anche il protagonista di Mad Max: Fury Road di George Miller) e secondo la descrizione ufficiale segue la formidabile corporatocrazia, Zynitec, mentre sfrutta l’impareggiabile energia di Kronium per affermare il proprio dominio tra le stelle. La serie Arcbound racconta il viaggio di Kai, un risoluto Capitano Mediatore, incaricato di aiutare la Zynitec a controllare le riserve di Kronium. Tuttavia, mentre è alle prese con i dubbi morali del suo ruolo, le rivelazioni sul dubbio passato della Zynitec lo spingono verso un dilemma: rimanere fedele all’impero o affrontare le forze che lo hanno trasformato in uno strumento di oppressione.

Non è dato sapere al momento se il progetto sarà trasposto in live-action per il cinema o per il piccolo schermo, ma di certo non sarebbe una grande sorpresa. Ricordiamo che tra i prossimi ruoli di Tom Hardy ci saranno The Bikeriders e Venom 3.