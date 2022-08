Tom Hardy più forte di Bane e Venom: la star ha vinto due medaglie d'oro di Jiu Jitsu!

La star di Batman, Dunkirk, The Revenant e Venom Tom Hardy non ha ancora vinto il tanto agognato Oscar, ma nel frattempo si è portato avanti e da oggi potrà appendere alla sua parete dei trofei ben due medaglie d'oro ufficiali.

Nelle scorse ore, infatti, l'attore ha partecipato, in quel di Wolverhampton, al famoso “Reorg Open”, una delle più importanti gare di Jiu Jitsu brasiliano organizzate nel Regno Unito: Hardy, i cui muscoli da Bane sono ancora scolpiti nell'immaginario dei fan di Batman per il capitolo finale della trilogia di Christopher Nolan, Il cavaliere oscuro - Il ritorno, è riuscito nell'impresa di piazzarsi sul gradino più alto del podio in ben due gare.

Sicuramente il vantaggio psicologico nei confronti dei suoi avversari è stato d'aiuto, ma chi ha sottovalutato Tom Hardy ha commesso un grave errore: del resto la star si allena in questa disciplina da oltre dieci anni, dopo essersene appassionato durante le riprese di Warrior: questa forma di lotta libera a terra è nata in Brasile negli anni ’20 come versione modernizzata dell’arte tradizionale giapponese, è principalmente basata sul tecniche di presa e di leve e da essa si svilupparono anche le attuali MMA.

Tom Hardy, lo ricordiamo, è stato visto recentemente nella stagione finale di Peaky Blinders e nella scena post-credit di Spider-Man: No Way Home: molto presto l'attore tornerà ad interpretare Venom nel già annunciato Venom 3, che sta personalmente scrivendo insieme a Kelly Marcel.

