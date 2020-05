Tom Hardy, i fan in delirio per le sue fiabe della buonanotte

Strana la vita: un giorno sei Bane e stai per radere al suolo Gotham, l'altro sei un sopravvissuto in un mondo post-apocalittico che rischia una morte brutale un minuto sì e l'altro pure, un altro giorno ancora leggi fiabe della buonanotte per i tuoi piccoli fan. Vero, Tom Hardy?

La star di Mad Max: Fury Road ha infatti accettato nei giorni scorsi di partecipare al programma Bedtime Stories della BBC, che ha già visto tra gli attori chiamati in causa nomi come David Schwimmer, Rosamund Pike e Stephen Graham.

Ebbene, pare proprio che la performance dell'attore di Bronson sia stata decisamente apprezzata: su Twitter, infatti, è un dilagare di commenti entusiasti sulle letture di Hardy, che hanno incluso fiabe come Hug Me di Simone Ciraolo, Under The Same Sky di Robert Vescio e Nicky Johnston, C'è una Tigre nel Giardino di Lizzy Stewart, Don't Worry Little Crab di Chris Haughton e Il Problema con i Problemi di Rachel Rooney e Zehra Hicks.

Tra i fan che hanno commentato il programma c'è addirittura chi ammette di aver pianto davanti alle storie lette da un Tom Hardy in un'inedita versione cantastorie. Nel suo messaggio l'attore diceva di sentire il bisogno di un abbraccio, di tanto in tanto: a questo punto se l'è decisamente meritato.