Tom Hardy dirà addio a Venom con il terzo film? Il messaggio della star preoccupa i fan

Le riprese di Venom 3 sono iniziate in queste ore, ma un'ombra è calata sulla produzione del prossimo film spin-off della saga di Spider-Man a causa del messaggio lasciato da Tom Hardy sui suoi canali social.

Nel festeggiare l'inizio dei lavori, infatti, l'amatissimo attore ha lasciato intendere che Venom 3 sarà il suo ultimo film della saga, con una frase alquanto criptica che però non è sfuggita ai fan preoccupati: "V3N0M 3, The Last Dance", esordisce l'attore, gelando gli appassionati nel mettere in chiaro che il film sarà la 'sua ultima danza' con Venom. "Per fortuna siamo tornati a lavoro, ma voglio prendermi un momento per ringraziare tutti i team coinvolti finora nel viaggio che ci ha portati dal primo film a questo terzo episodio, tutto il nostro fantastico cast e la troupe - buoni amici e membri della famiglia. Abbiamo fatto molta strada insieme - un viaggio che è stato e continua ad essere molto divertente, fatto di svolte difficili e imprevedibili ma più facile da portare a termine grazie a voi, che siete una grande squadra, fatta di persone talentuose e appassionate, e quando sei circondato da persone a cui vuoi bene non c'è niente di meglio."

Tom Hardy ha aggiunto: "Voglio menzionare anche quanto sia orgoglioso della mia regista, compagna di scrittura e cara amica Kelly Marcel. Guardarti prendere il timone di questo film mi riempie di orgoglio, è un onore poter lavorare con te. Ti sostengo al 100%. Come sempre. Adoro lavorare con te e vederti affrontare sfide sempre più grandi ogni volta."

Questo campanello d'allarme sull'ultima danza di Tom Hardy in Venom 3 arriva a pochi giorni dalle indiscrezioni secondo cui la Sony starebbe lavorando ad uno spin-off di Spider-Man dedicato ai Sinistri Sei.